Trump: inval bij advocaat is een schande

President Donald Trump noemt de inval bij zijn persoonlijke advocaat een „heksenjacht” en een „echte schande”. De FBI is maandag het kantoor van advocaat Michael Cohen binnengevallen.

Cohen zou verdacht worden van bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanciën, meldt The Washington Post op basis van een anonieme bron.

Het Openbaar Ministerie (OM) van Manhattan zou een huiszoekingsbevel hebben afgegeven na een tip van Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar Russische inmenging in de verkiezingscampagne. „Muellers team is de meest bevooroordeelde groep mensen die er is”, zei president Trump. De president liet in het midden of hij Mueller gaat ontslaan. „Het is een schande, wat gaande is. We gaan zien wat er gaat gebeuren.”