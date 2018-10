Trump: in VS geen plaats voor politiek geweld

„In de Verenigde Staten is geen plaats voor dreigingen van politiek geweld. We zullen geen middelen sparen om uit te zoeken wie deze bompakketten heeft verstuurd.” Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump in een korte toespraak.

„Wij kunnen deze laffe daden niet tolereren en ik veroordeel iedereen die kiest voor geweld. De veiligheid van het Amerikaanse volk heeft mijn hoogste en absolute prioriteit”, aldus Trump.

„In deze tijden moeten we ons verenigen, moeten we samenkomen en een zeer duidelijke, sterke, onmiskenbare boodschap afgeven dat er in de Verenigde Staten geen plaats is voor daden of bedreigingen van politiek geweld van welke aard dan ook.”