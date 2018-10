Trump in Pittsburgh vanwege schietpartij synagoge

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag samen met zijn echtgenote Melania een bezoek gebracht in Pittsburgh. Hij deed dat om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de bloedige schietpartij in een synagoge.

Door de schietpartij kwamen elf mensen om het leven. Duizenden mensen woonden dinsdag rouwbijeenkomsten en uitvaarten bij.

Niet iedereen was blij met de komst van het staatshoofd. Op beelden in Amerikaanse media was te zien hoe honderden demonstranten de straat op gingen om in alle rust te protesteren tegen Trump en tegelijkertijd te rouwen om de slachtoffers. Een groep joodse leiders had Trump eerder in een open brief gevraagd weg te blijven tot hij „blank nationalisme volledig verwerpt”.

De president en zijn echtgenote bezochten de synagoge waar de schietpartij plaatsvond. Ze werden begroet door rabbijn Jeffrey Myers die het in het gebedshuis rondleidde. Bij een herdenkingsplek bij de synagoge legden Melania een bloem en Trump een steen bij symbolische kruizen voor elk van de de slachtoffers. Trump zou volgens het Witte Huis ook gewonden in het ziekenhuis bezoeken, onder wie politiemensen.

Overlevende Pittsburgh: Dit is helaas onze last die we als Joden moeten dragen