Trump in Hamburg

De Amerikaanse president Trump is donderdag na een kort bezoek aan Warschau in Hamburg aangekomen. Daar zijn van donderdag tot zaterdag leiders uit heel de wereld bijeen in het kader van een topconferentie van de economische overleggroep G20. Donald Trump heeft er vrijdag voor het eerst een onderonsje met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Trump sprak in Warschau met leiders uit Centraal- en Oost-Europa die vrezen dat Poetin probeert de invloed te herwinnen die Moskou ten tijde van de Sovjet-Unie tot ver buiten de Russische grenzen had. De president van Slovenië, Borut Pahor, nodigde Trump uit voor staatsbezoek. Trumps vrouw Melania komt daarvandaan.

De Amerikaanse president sprak van „een destabiliserend Rusland” en wil samen met onder meer Polen kijken wat daar tegen gedaan kan worden. De VS willen bijvoorbeeld meer brandstof naar de regio exporteren om er de afhankelijkheid van Russische energie te verminderen.

Trump prees het gastland Polen in een toespraak bij het monument voor de opstand van Warschau in 1944. Toegejuicht door zijn gehoor noemde Trump „het hart van Europa”, Polen, een voorbeeld voor mensen die vrijheid zoeken en mensen die onze beschaving willen verdedigen. Trump sprak van „de triomf van de geest van Polen over eeuwen van leed”. Trump vreest dat de westerse beschaving gevaar loopt door een gebrek aan wilskracht om te overleven.

Hij gaat in Duitsland dineren met Angela Merkel en spreekt donderdag ook met de Zuid-Koreaanse president en de premier van Japan over de Noord-Korea.