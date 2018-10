Trump in gesprek met Powell over VN-functie

De Amerikaanse president Donald Trump is in gesprek met Dina Powell om Nikki Haley op te volgen als de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Staten. Bij het Witte Huis zei Trump woensdag tegen journalisten dat hij Powell mag, maar hij benadrukte ook dat zij een van de kandidaten is voor de vrijkomende functie.

Haley maakte dinsdag bekend dat ze eind dit jaar opstapt als ambassadeur bij de VN. Powell werd al direct door Trump genoemd als een geschikte kandidaat. De in Egypte geboren Powell was eerder adjunct-nationaal veiligheidsadviseur van Trump.