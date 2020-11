Trump in Georgia naar de rechter om poststemmen

Het campagneteam van president Donald Trump stapt in de staat Georgia naar de rechter om te eisen dat poststemmen apart worden gelegd die na verkiezingsdag binnenkomen. Dat staat in een verklaring van het team van Trump.

Een campagnemedewerker van Trump zegt dat de president en zijn team er „in het landsbelang” voor proberen te zorgen dat de wet wordt nageleefd. „En de wet in Georgia is erg duidelijk: om nog meegeteld te worden moeten poststemmen voor 19.00 uur op verkiezingsdag binnen zijn.”

De campagne van Trump wil voorkomen dat via de post verstuurde stembiljetten die te laat zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld. In rechtbankdocumenten wordt gesproken over een voorval waarbij stembiljetten die „niet goed waren verwerkt” bij andere stembiljetten zijn gelegd.

De regels over hoe poststemmen verwerkt moeten worden, verschillen van staat tot staat. Op sommige plekken in de Verenigde Staten moeten op tijd verstuurde stembiljetten ook worden meegeteld als ze in de dagen na de verkiezingen binnenkomen. In Georgia worden alleen poststemmen meegeteld die uiterlijk om 19.00 uur op de verkiezingsdag zijn ontvangen.

Trump heeft geklaagd dat de verkiezingen worden „gestolen” en heeft een juridisch offensief ingezet in meerdere staten. Zijn campagne eist ook dat het tellen van de stemmen in Georgia wordt stilgelegd. Die staat is goed voor 16 kiesmannen. Media hebben er nog geen kandidaat tot winnaar uitgeroepen.

Ook in twee andere cruciale swing states, Pennsylvania en Michigan, zijn dergelijke rechtszaken aangespannen door het team van de president. Een advocaat van de Democratische Partij ziet dat als een wanhoopsactie. „Laat je niet misleiden. Ze weten dat ze hebben verloren en dit is alles wat ze nog kunnen doen”, schreef jurist Marc Elias op Twitter.