President Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn in Florida om de verwoestingen die orkaan Michael heeft aangericht met eigen ogen te zien. Hij deelde water uit en vloog met een helikopter over het getroffen gebied. „Om dit persoonlijk te zien is zwaar, die totale verwoesting.” Trump bedankte reddingswerkers voor hun inzet.

De verwoestende orkaan Michael kostte in het zuidoosten van de VS zeker achttien mensen het leven.