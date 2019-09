Trump: Ik verdien de Nobelprijs voor de Vrede

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat hij de Nobelprijs voor de Vrede moet winnen. Dat zei hij maandag in New York, toen hij kort aanwezig was tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties.

„Ik zou voor veel dingen de Nobelprijs voor de Vrede kunnen winnen als ze het op een eerlijke manier uitreiken”, zei Trump. „Maar dat doen ze niet”. Concrete redenen waarom hij de prijs zou moeten krijgen, gaf hij maandag niet. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt recht te hebben op de onderscheiding.

Zijn voorganger Barack Obama kreeg de Nobelprijs in 2009. „Ze gaven hem die meteen toen hij aan de macht kwam in 2009”, zei Trump. „Maar Obama had zelf geen idee waarom”.

De Nobelprijs wordt in december uitgereikt. Begin oktober is de winnaar al bekend.