Trump: ik noemde Markle niet „gemeen”

President Donald Trump ontkende zondag op Twitter dat hij Meghan Markle, de Amerikaanse vrouw van prins Harry, "nasty" oftewel "gemeen" heeft genoemd. In een interview met The Sun had de president dat woord gebruikt toen de interviewer hem confronteerde met kritiek van Markle op Trump tijdens de verkiezingscampagne in 2016.

Trump deed de berichtgeving over zijn kwalificatie van Markle zondag af als "nepnieuws", waarop The Sun een geluidsopname van het vraaggesprek publiceerde waarop wel degelijk te horen is dat Trump het woord gebruikte.

Markle noemde Trump destijds in een talkshow een vrouwenhater en vond dat hij verdeeldheid zaaide. Ze dreigde naar Canada te verhuizen mocht Trump tot president gekozen worden.

Maandag begint de Amerikaanse president aan een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de koninklijke festiviteiten zullen Trump en Markle elkaar niet ontmoeten: de hertogin van Sussex is nog met zwangerschapsverlof na de geboorte van haar zoon Archie begin mei.