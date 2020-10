Trump: ik keur alle haatgroepen af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag gezegd dat hij extreemrechtse witte groepen als de Proud Boys afkeurt. „Ik veroordeel de Proud Boys. Ik weet niet veel van de Proud Boys, maar dat keur ik af”, aldus de president.

Trump weigerde in het eerste verkiezingsdebat met zijn Democratische uitdager Joe Biden dinsdag expliciet afstand te nemen van extreemrechtse milities en groepen als de Proud Boys, die door burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center (SPLC) als haatgroepering is geclassificeerd. Critici zagen dat als steunbetuiging van de president aan dergelijke racistische groeperingen. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis waren de uitspraken van de president over de Proud Boys niet als zodanig bedoeld.

Extreemrechtse milities zijn herhaaldelijk verantwoordelijk geweest voor geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten, die sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in mei door het hele land de straat opgaan om te demonstreren tegen racisme en buitensporig politiegeweld.