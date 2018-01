Trump: ik heb hem nooit gesproken over boek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nooit met journalist Michael Wolff over het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House gesproken. „Vol met leugens, onjuiste voorstellingen en bronnen die niet bestaan”, laat de president op Twitter weten.

De advocaten van Trump willen voorkomen dat het boek, dat al veel stof doet opwaaien, wordt verspreid. Wolff heeft voor zijn werk gesproken met talrijke medewerkers van Trump en van het Witte Huis die kennelijk geen blad voor de mond nemen. Wolff zou ook met Trump zelf hebben gesproken en werd niet gewantrouwd of gehinderd, terwijl hij anderhalf jaar lang in Trumps kringen rondhing.

Trump laat nu weten nooit toestemming binnen het Witte Huis te hebben gegeven voor de „auteur van onecht boek”.

Het boek zou officieel 9 januari verschijnen, maar zal „vanwege ongekende vraag” vrijdagochtend al verkrijgbaar zijn, meldde de uitgever.