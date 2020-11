Trump: ik erken overwinning Biden niet

Donald Trump leek zondag voor het eerst voorzichtig toe te geven dat zijn rivaal Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen heeft, maar voegde daar even later op Twitter aan toe: „Hij won alleen maar in de ogen van de fake nieuwsmedia. Ik erken niets! We hebben nog een lange weg te gaan. Dit was een gemanipuleerde verkiezing!”

Even daarvoor had de Amerikaanse president op Twitter voor het eerst gezegd dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen, al voegde hij er ook toen al gelijk aan toe dat dit een gevolg is van gepleegde fraude bij de Amerikaanse stembusgang. „Hij won omdat er geknoeid is bij de verkiezingen.” In hoofdletters zei Trump dat toezicht bij de verkiezingen niet was toegestaan. Met de gebruikte software zouden de uitslagen vervalst zijn.

Ook herhaalde hij zondag zijn claim dat stemmen per post geknoei in de hand werkt. Hij noemt poststemmen „een zieke grap”.

Vier dagen na de verkiezingen van 3 november overschreed Biden met winst in de staat Pennsylvania de drempel van 270 kiesmannen die nodig zijn om zeker te zijn van het presidentschap. Nadat de stemmen in alle staten waren geteld, bleek de voormalige vicepresident 306 kiesmannen binnen te hebben gehaald, maar Trump bleef zich verzetten tegen Bidens overwinning omdat er gefraudeerd zou zijn, zonder daarvoor met bewijzen te komen. Met rechtszaken probeert hij zijn gelijk te halen.

Ron Klain, Bidens voorgenomen stafchef van het Witte Huis, zei zondag in een interview met zender NBC dat Trumps regering komende week het team dat Bidens presidentschap voorbereidt moet erkennen, zodat ze informatie over de nationale veiligheid kunnen ontvangen en plannen kunnen maken om de coronapandemie aan te pakken. Bidens team is van plan deze week te spreken met farmaceutisch bedrijf Pfizer en andere bedrijven over corona, maar moet toestemming van Washington afwachten om echt met corona aan de slag te kunnen gaan.

Klain drong er ook op aan dat het Amerikaanse Congres instemt met het beschikbaar stellen van extra geld in de strijd tegen Covid-19.