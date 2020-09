Trump: ik betaalde miljoenen aan belastingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft „vele miljoenen dollars belasting betaald”, zegt hij in een nieuwe reactie op onthullingen van The New York Times. De krant ontdekte dat hij in tien van de afgelopen vijftien jaar helemaal geen inkomstenbelasting afdroeg, mede omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen.

Trump had de berichtgeving al afgedaan als nepnieuws en zegt nu op Twitter dat de informatie onrechtmatig en „met slechte intenties” is verkregen.

In de jaren 2016 en 2017 betaalde Trump volgens de krant slechts 750 dollar aan inkomstenbelasting. Hij had naar eigen zeggen „zoals iedereen” recht op aftrekposten en andere belastingvoordelen. Volgens Trump heeft hij „heel weinig schulden vergeleken met de waarde van bezittingen”.

The New York Times ontdekte dat Trump kosten voor onder meer zijn haarstylist, privévliegtuig en strafrechtadvocaat als aftrekposten opvoerde.