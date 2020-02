Trump houdt State of the Union tijdens afzettingsproces

De Amerikaanse president Donald Trump houdt dinsdagavond (woensdag 01.00 uur Nederlandse tijd) zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak voor het Congres. Voor- en tegenstanders wachten in spanning af of Trump het gaat hebben over het afzettingsproces dat tegen hem loopt.

De president wordt woensdag hoogstwaarschijnlijk vrijgesproken in dat proces in de Senaat. Trump valt op Twitter en tijdens toespraken regelmatig de Democraten aan die hem hebben aangeklaagd. Republikeinen zijn bang dat hij dit dinsdag ook gaat doen. Bronnen rond Trump zeggen dat hij het niet over partijpolitiek gaat hebben, maar dat hij zich focust op successen tijdens zijn presidentschap. Het is de laatste State of the Union voor de presidentsverkiezingen in november.

Trump zou vooral de economie willen uitlichten in zijn toespraak. De Amerikaanse economie zit in de lift en Trump zou volgens bronnen vooral zijn handelsovereenkomsten met China, Canada en Mexico willen bespreken.