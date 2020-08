Trump houdt nominatietoespraak toch bij Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump houdt de rede waarin hij de nominatie als Republikeinse presidentskandidaat accepteert vermoedelijk bij het Witte Huis. Dat bevestigde hij in een interview met The New York Post.

„Ik speech waarschijnlijk bij het Witte Huis omdat het een geweldige plaats is. Een plaats waar ik me goed bij voel en waar het land zich goed bij voelt”, vertelde Trump. Hij zei ook dat buiten het gebouw ruimte is voor „een grote groep mensen”.

Het besluit om de voordracht in het Witte Huis te accepteren, ligt gevoelig. Critici vinden het volgens Amerikaanse media ongepast om een campagne-activiteit te organiseren op zo’n neutrale locatie. Overheidsexperts hebben echter gezegd dat het niet verboden is.

Trump had eerder naast het Witte Huis ook Gettysburg op het oog als mogelijke locatie voor de toespraak op 27 augustus. Daar vond in 1863 de beslissende slag plaats van de Amerikaanse Burgeroorlog.

De president zei dat hij later alsnog iets wil gaan doen op die locatie in Pennsylvania. „We gaan iets geweldigs doen in Gettysburg, maar pas als het iets koeler is. Want op 27 augustus is het daar vrij heet.”