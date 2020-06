Trump houdt eerste campagnerally ondanks besmettingsgevaar

De Amerikaanse president Donald Trump houdt zaterdag zijn eerste campagnerally sinds de lockdown vanwege het coronavirus. Hij doet dit in Tulsa, Oklahoma, een staat waar het aantal besmettingen met het longvirus de afgelopen dagen flink is gestegen.

Veel mensen zijn bang dat de bijeenkomst een besmettingshaard wordt en dat het virus zich veel sneller gaat verspreiden. Een aantal inwoners van Tulsa wilde de campagnebijeenkomst om die reden laten annuleren door de rechter, maar hun verzoek werd afgewezen.

Het Tulsa BOK Center, waar de bijeenkomst wordt gehouden, heeft het campagneteam van Trump gevraagd om een doordacht plan om de gezondheid van bezoekers te waarborgen. Media meldden dat er donderdag al mensen in de rij stonden voor het evenement.

Het is voor Trump belangrijk zich weer te laten zien in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Voor het coronavirus de VS grotendeels stillegde, hield hij regelmatig rally’s. Tijdens die bijeenkomsten zweept hij zijn aanhangers op en haalt hij regelmatig hard uit naar tegenstanders, zoals de Democratische kandidaat Joe Biden.

Biden uitte meerdere malen kritiek op het voornemen van Trump om weer te beginnen met grote bijeenkomsten, vanwege de kans op besmetting met het coronavirus. Volgens de oud-vicepresident lijdt het land onder het gebrek aan leiderschap van Trump.

In de peilingen staat Trump momenteel achter op Biden. Hij heeft terrein verloren doordat het economisch niet goed gaat, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus en vanwege zijn aanpak van het longvirus.