Trump houdt belastingaangiftes voorlopig uit handen van aanklager

Donald Trump hoeft zijn belastingaangiftes voorlopig nog niet te overhandigen aan de openbaar aanklager van Manhattan, Cyrus Vance. Een rechter heeft dat in hoger beroep op verzoek van Trump uitgesteld. De uitspraak is een succesje voor de Amerikaanse president, die al een tijdlang lang probeert te voorkomen dat Vance inzicht krijgt in zijn financiële gegevens van de laatste acht jaar en in de boekhouding van zijn bedrijf.

Trump maakte bezwaar tegen het oordeel dat districtsrechter Victor Marrero op 20 augustus velde. Deze bepaalde dat Vance Trumps belastingpapieren kon opvragen bij diens vaste accountant Mazars USA en daarbij het eventuele hoger beroep niet hoefde af te wachten. De uitspraak van het Circuit Court of Appeals van Manhattan blokkeerde die mogelijkheid dinsdag. Een zitting waar beide partijen hun pleidooi kunnen houden is vastgesteld voor 25 september.

Aanklager Vance onderzoekt of Trump en de Trump Organization betrokken zijn bij een vermeende bank- en verzekeringsfraude. Het zou volgens hem zelfs kunnen gaan om grootschalig en crimineel gedrag dan kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging.