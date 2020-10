Trump hoort of hij het ziekenhuis mag verlaten

Donald Trump mag maandag hoogstwaarschijnlijk het ziekenhuis verlaten. Zijn artsen meldden zondag dat als de toestand van de Amerikaanse president blijft verbeteren hij nog een nachtje in het ziekenhuis moet blijven.

De met het coronavirus besmette president ligt in het Walter Reed-ziekenhuis, even buiten Washington, waar hij vrijdag werd opgenomen. Volgens lijfarts Sean Conley is er sprake van „ups en downs” in het ziekteverloop bij Trump, die midden in zijn herverkiezingscampagne zit.

Tweemaal doken de zuurstofwaarden in Trumps bloed omlaag. Dat gebeurde op vrijdag en op zaterdag. Ook had de president vrijdag hoge koorts. Het artsenteam raadde toen aan om Trump extra zuurstof te geven. Hij heeft zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en heeft geen last van bijwerkingen. De president wordt sinds zaterdag verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

Zondag liet Trump zich al even in het openbaar zien. Hij reed in een auto een kort rondje langs fans die zich op straat hadden verzameld en zwaaide naar hen vanachter het raam.