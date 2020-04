Trump hoopt op spoedig herstel premier Johnson

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hij erop „hoopt en vertrouwt” dat de Britse minister-president Boris Johnson snel hersteld. De premier werd eerder op de dag opgenomen vanwege „hardnekkige symptomen” van het coronavirus en wordt opnieuw getest. Tien dagen geleden was al bekend dat Johnson positief had getest op het virus.

„Hij is een vriend van me. Hij is een geweldige heer en een geweldig leider. Hij is vandaag naar het ziekenhuis gebracht, maar ik heb goede hoop dat het goed met hem gaat”, aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. „Hij is een sterke man”, voegde hij toe.