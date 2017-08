Trump hoopt dat Noord-Korea ernst inziet

Donald Trump hoopt dat Noord-Korea de aard van zijn boodschap en de draagwijdte ervan terdege tot zich heeft laten doordringen. De Amerikaanse president waarschuwde Pyongyang voor de gevolgen van een militaire actie tegen de Verenigde Staten of hun bondgenoten.

„Ik hoop dat ze de ernst van wat ik heb gezegd volledig begrijpen. En wat ik heb gezegd, dat meen ik”, aldus Trump op zijn golfcomplex in New Jersey tegen verslaggevers. „Zo moeilijk is het niet die woorden te snappen.”

Hij herhaalde op zijn vakantieverblijf in Bedminster dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spijt gaat krijgen van bijvoorbeeld een aanval op Amerikaanse bases op het eiland Guam. „Dat zal hij berouwen en snel ook”. Trump wilde opnieuw niet zeggen of er op dit moment diplomatieke contacten zijn met Pyongyang.