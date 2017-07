Trump: het is een eer om Poetin te ontmoeten

De Amerikaanse president Donald Trump noemde het vrijdag een „eer” om zijn Russische collega Vladimir Poetin te ontmoeten. „We hebben verschillende zaken besproken. Ik denk dat het erg goed gaat”, zei Trump tegen verslaggevers terwijl hij op de G20 in Hamburg naast de Russische leider zat.

Ook Poetin reageerde opgetogen op zijn officiële bijeenkomst met Trump. „Het is prachtig om u persoonlijk te ontmoeten”, zei de Russische president via een vertaler. De leiders spraken elkaar eerder op de dag al informeel. Op videobeelden is te zien hoe de mannen elkaar toen de hand schudden.