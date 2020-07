Trump hervat speciale persconferenties over coronavirus

De Amerikaanse president Trump hervat dinsdag de speciale persconferenties over het coronavirus en de gevolgen. Dat kondigde hij zelf aan. Aan de vrijwel dagelijkse coronabijeenkomsten met de media was 2,5 maand geleden abrupt een einde gekomen.

Trump had er geen zin meer in na felle kritiek op zijn uitlatingen tijdens zo’n briefing. Hij vroeg zich toen af of het injecteren van desinfecterende middelen mogelijk zou kunnen helpen tegen het coronavirus. Later zei hij dat de opmerking sarcastisch was bedoeld.

De briefings werden aanvankelijk rechtstreeks uitgezonden door Amerikaanse media en goed bekeken. Ze gingen echter steeds langer duren, soms zelfs twee uur. Volgens waarnemers ontwikkelden ze zich steeds meer tot een platform voor Trump om eigen theorieën over het virus te uiten en zijn politieke vijanden aan te vallen.