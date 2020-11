Trump herhaalt ongefundeerde beschuldiging van verkiezingsfraude

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn eerdere ongefundeerde beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten herhaald tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis. „Als je de legale stemmen telt, win ik met gemak”, zei Trump.

Trump opende de persconferentie door te zeggen dat hij een update ging geven over de integriteit van het verloop van de verkiezingen. Daarop begon de president met een reeks verwijten, die er allemaal op neerkwamen dat de Democraten „de verkiezingen proberen te stelen”.

Trump stelde meermaals dat de Democraten worden geholpen door „de grote media, het grote geld, en de grote techbedrijven”. Hij noemde een aantal staten waar hij aan het begin van het tellen van de stemmen een voorsprong had, en waar die voorsprong is geslonken of in een achterstand is veranderd, naarmate meer briefstemmen zijn geteld. Daarin erkende hij dat hij in de staat Georgia mogelijk „een beetje lager” komt te staan dan zijn Democratische tegenstander.

Trump noemde een aantal rechtszaken die hij met zijn campagneteam heeft aangespannen tegen een aantal staten en districten. Hij zei de door hem vermeende verkiezingsfraude te willen aanpakken door nog een keur van rechtszaken aan te spannen. „We kunnen niet toestaan dat een verkiezing op deze wijze wordt gestolen”, aldus Trump.

Trump zaait al maanden twijfel over het stemmen per post, dat volgens hem verkiezingsfraude in de hand werkt. Voor die bewering is echter geen enkel bewijs. Onder meer vanwege de coronapandemie hebben veel meer Amerikanen per post gestemd dan vier jaar geleden.

Volgens de Democraten probeert Trump twijfel te zaaien rond het stemmen per post om zo Democratische kiezers, die in verhouding vaker per post stemmen dan Republikeinen, uit te sluiten en de verkiezingen naar zijn hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistappels in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Trump kreeg na zijn persconferentie bijval via Twitter van zijn vicepresident Mike Pence, die niet aanwezig was in het Witte Huis. Pence stelt dat hij achter Trump staat en zegt dat elke „legale” stem geteld moet worden.

In de nacht van dinsdag op woensdag eiste Trump al de verkiezingsoverwinning op. Ook toen beschuldigde hij de Democraten van fraude. Sindsdien heeft hij opgeroepen tot een stop van het stemmen tellen. In een aantal staten waar zijn voorsprong is geslonken, heeft hij geprobeerd dat te forceren via de rechter.