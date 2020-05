Trump herhaalt dreigement aan WHO

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opnieuw te verstaan gegeven dat zijn land niets meer met de VN-instelling te maken wil hebben, als die geen ander beleid gaat voeren. Hij zei dit na de jaarvergadering van lidstaten van de WHO. Daar stemden de VS wel in met een resolutie van alle leden die oproept tot een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de WHO de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China heeft aangepakt.

Trump dreigde eerder dat Washington op zijn minst tijdelijk zou stoppen geld te geven aan de WHO als die niet binnen dertig dagen beter gaat functioneren. Hij vindt dat de WHO de belangen van China verdedigt in plaats van de wereldgezondheid en daarmee enorme schade heeft veroorzaakt in lidstaten die veel bijdragen.

De VS betalen volgens de WHO tot eind 2021 553 miljoen dollar (505 miljoen euro) aan lidmaatschapsbijdragen en vrijwillige giften. Dat is 9 procent van het budget (5,8 miljard dollar). Groot-Brittannië geeft bijna net zo veel, de Europese Unie 270 miljoen dollar en ook Duitsland en Japan dragen elk meer dan 200 miljoen dollar bij. China draagt 187,5 miljoen bij, maar heeft nu op de vergadering 2 miljard dollar beloofd. De particuliere Bill en Melinda Gates Foundation doneert bijna 341 miljoen dollar.