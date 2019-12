Trump hekelt Thunberg als Persoon van het Jaar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Hij twitterde dat hij het belachelijk vindt dat het weekblad Time haar heeft uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. "Dit is zo zot, Greta moet iets gaan doen aan haar probleem met woedebeheersing en naar een goede ouderwetse film gaan met een vriend. Relax Greta, relax!"

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

De activiste heeft in een reactie hierop haar Twitter-bio aangepast. Daar staat nu dat ze een tiener is die aan haar woedebeheersing werkt die momenteel aan het relaxen is en naar een film kijkt met een vriend.

Trump (73) was in 2016 Persoon van het Jaar bij Time. De 16-jarige Thunberg is Time's jongste Persoon van het Jaar ooit. Ze begon in de zomer van 2018 met spijbelen en actievoeren voor het Zweedse parlement in Stockholm om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Ze kreeg internationaal navolging. In september demonstreerden scholieren en studenten wereldwijd voor meer aandacht voor het klimaat.