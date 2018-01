Trump hekelt senator om „shithole-rel”

De Amerikaanse president Donald Trump is boos op een senator die uit de school klapte over een bijeenkomst in het Witte Huis. De Democraat Dick Durbin zei eerder dat de president Afrikaanse landen en Haïti herhaaldelijk „shitholes” (achterlijke landen) noemde. Dat lijkt Trump in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.

Trump schreef op Twitter dat „Dicky Durbin” een „totaal verkeerde” voorstelling heeft gegeven van uitspraken die zijn gedaan tijdens de vergadering over immigratie. Hij doelde vermoedelijk op het feit dat de Democraat kritiek uitte op zijn „lage, vulgaire” taalgebruik. „Er kunnen geen deals worden gesloten als er geen vertrouwen is”, stelde de president.

Durbin zei maandag tegen journalisten geen woord terug te nemen. „Ik weet wat plaatsvond”, stelde hij. Trump kreeg ook bijval. De Republikeinse senator David Perdue, die ook bij de bijeenkomst was, zei op televisie dat de president „dat woord” niet gebruikte. Hij had eerder aangeven zich niet te kunnen herinneren of Trump het woord in de mond had genomen.