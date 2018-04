Trump hekelt inzet gardisten Californië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft boos uitgehaald naar de gouverneur van Californië, Jerry Brown. Hij maakt vierhonderd leden van de nationale garde vrij voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Die zullen zich niet focussen op de controle van illegale immigratie, zoals Trump wilde.

Brown liet weten dat de nationale garde zich richt op onder meer grensoverschrijdende drugscriminaliteit, wapenhandel en mensensmokkel, aldus de Los Angeles Times. De president reageerde gefrustreerd: „Gouverneur Brown heeft aangekondigd dat hij ‘tot 400 gardisten’ inzet om niks te doen”, schreef Trump op Twitter. „De criminaliteitscijfers in Californië zijn hoog genoeg. De federale regering gaat niet betalen voor de schijnvertoning van gouverneur Brown. We hebben geen woorden nodig maar grensbescherming en daden.”

De Democraat Brown weigerde vorige week nog in te stemmen met een verzoek van de Republikein Trump om leden van de nationale garde beschikbaar te stellen voor een strenger toezicht op illegale immigratie. De president wil dat daarvoor in het hele grensgebied met Mexico vierduizend gardisten gaan werken. Brown is een fel tegenstander van het strenge immigratiebeleid van Trump en van diens plan een muur aan de grens met Mexico te bouwen. Door gardisten vrij te maken voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit hoopte Brown de president alsnog tegemoet te komen.

Texas, Arizona en New Mexico zetten wel leden van de nationale garde in tegen immigranten.