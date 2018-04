Trump hekelt ‘belachelijke’ atoomdeal met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw forse kritiek geuit op de nucleaire deal met Iran. Hij noemde het akkoord „krankzinnig” en „belachelijk”. Trump deed die uitspraak tijdens het bezoek van zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron, die juist wil voorkomen dat Trump zich terugtrekt uit het atoomakkoord met Teheran.

Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. Trump heeft veel kritiek op de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat geen afspraken zijn gemaakt over het Iraanse raketprogramma of de Iraanse bemoeienis met conflicten in landen als Jemen en Syrië.

De Amerikaanse president waarschuwde Teheran ook voor de gevolgen als het besluit het nucleaire programma te hervatten. „Dan zullen ze grotere problemen hebben dan ooit tevoren”, kondigde hij aan. Trump gaf aan „inhoudelijke gesprekken” met Macron te hebben gevoerd over het atoomakkoord. „We kijken ernaar uit iets te doen”, aldus de president.

Op de achtergrond speelt mee dat de Verenigde Staten willen dat Noord-Korea de eigen nucleaire activiteiten staakt. Trump verwacht later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten. De Amerikaanse president zei dinsdag dat Kim zich tot dusver „erg eervol” lijkt te gedragen.