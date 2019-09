Trump heeft weer nationale veiligheidsadviseur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe nationale veiligheidsadviseur aangewezen. Robert O’Brien wordt onder Trump de vierde persoon op die post. „Hij gaat het geweldig doen”, aldus de president.

De eerste nationale veiligheidsadviseur van Trump, Mike Flynn, hield het slechts 24 dagen vol. Hij stapte op vanwege beschuldigingen dat hij had gelogen over zijn contacten met de Russen. Daarna volgden Herbert McMaster en John Bolton. Die laatste adviseur, die bekendstaat als een havik, verloor eerder deze maand zijn baan. Trump zei het vaak met hem oneens te zijn geweest.

De president liet op Twitter blijken hoge verwachtingen te hebben van O’Brien. „Hij is momenteel de erg succesvolle speciale presidentiële gezant voor gijzelingszaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken.” O’Brien speelde in die hoedanigheid een coördinerende rol bij gijzelingskwesties in het buitenland.