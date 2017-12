Trump heeft vertrouwen in Rusland-onderzoeker

Donald Trump heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de speciale aanklager die onderzoek doet naar mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingen. De Amerikaanse president zei tegen The New York Times te verwachten dat Robert Mueller hem „eerlijk” zal behandelen.

Voormalig FBI-directeur Mueller kijkt onder meer naar mogelijke contacten tussen leden van het campagneteam van Trump en de Russen. Trump herhaalde tijdens het interview meerdere keren dat geen bewijs van „samenspanning” aan het licht is gekomen. Volgens de president „weet iedereen” dat daar ook geen sprake van was.

Partijgenoten van de president hebben vraagtekens gezet bij de onpartijdigheid van het team van Mueller. Zo zou een FBI-onderzoeker tekstberichten hebben verstuurd waarin hij zich uitermate kritisch uitliet over Trump. Hij zou inmiddels uit het team zijn gezet.

Trump ging tijdens het circa 30 minuten durende vraaggesprek op één van zijn golfclubs ook in op tal van andere kwesties. Zo voorspelde hij dat media uit eigenbelang positiever over hem zullen gaan berichten. Zij profiteren van de aandacht voor zijn presidentschap en willen daarom niet dat hij de volgende verkiezingen verliest, beredeneerde de president.

„Het zal bergafwaarts gaan met kranten, televisiezenders en alle soorten media als ik er niet ben”, zei Trump. „Eigenlijk moeten ze me dus laten winnen. En uiteindelijk, waarschijnlijk zes maanden voor de verkiezingen, zullen ze dol op me zijn omdat ze zeggen: alsjeblieft Donald Trump, verlies niet.”