Trump heeft twee met corona besmette mensen ontmoet

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen weekend nog een tweede persoon ontmoet die later positief testte op het coronavirus. Dat heeft de arts van het Witte Huis naar buiten gebracht. Volgens dokter Sean Conley hoeft Trump niet te worden getest en evenmin in quarantaine.

Trump heeft vorige week zaterdag een diner gehad met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en een communicatiemedewerker van hem. Die bleek besmet met het longvirus. Bolsonaro heeft ook een test gedaan, maar hij heeft het virus niet, bleek vrijdag.

Een van de andere gasten waarmee Trump contact had, blijkt nu het coronavirus te hebben. Volgens Conley was het slechts een korte ontmoeting en is het risico voor Trump op besmetting erg klein. Ook al duurde het contact met de tweede persoon langer dan met de eerste, toch ziet de arts geen reden tot zelf-isolatie voor de president.