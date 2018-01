Trump heeft ‘goede relatie’ met Kim-Jong-un

„Ik heb waarschijnlijk een heel goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.” Die verrassende uitspraak deed de Amerikaanse president Donald Trump in een vraaggesprek met de The Wall Street Journal.

Trump en Kim staan al sinds een jaar lijnrecht tegenover elkaar, waarbij persoonlijke beledigingen en gewelddadige dreigementen de boventoon voerden. Nu zegt Trump: „Ik heb relaties met anderen. Ik denk dat jullie daar verbaasd over zijn.”

De krant stelt vervolgens de logische vraag of de president soms heeft gesproken met de Noord-Koreaanse leider. Maar daarop weigert hij te antwoorden. „Ik ga niet zeggen of ik dat wel of niet heb gedaan. Ik wil daar gewoon niets over kwijt.”