‘Trump had op zijn manier een VOC-moment’

„Weet je, ze houden van me in Nederland.” Die woorden van de Amerikaanse president Donald Trump hebben tot verontwaardiging en ongeloof geleid bij de museumdirecteur die hem een rondleiding gaf in het National Museum of African American History and Culture. Dat was volgens Lonnie G. Bunch III namelijk het enige wat Trump zei, toen de rol van Nederland in de slavenhandel aan bod kwam.

Bunch gaf Trump begin 2017 een rondleiding door het gebouw in Washington, schrijft hij in zijn memoires waarover de Washington Post bericht. Op dat moment was Trump al wel tot president gekozen, maar nog niet beëdigd. De mensen met wie Trump het museum bezocht, hadden Bunch al laten weten dat hij in een „slechte bui” was en dat de aankomende president niets „moeilijks” wilde zien.

Toch wilde de museumdirecteur heel het verhaal vertellen van de zwarte gemeenschap. „Het was niet mijn taak om de ruwe kanten van de geschiedenis glad te strijken, zelfs niet voor de president”, aldus de historicus in zijn memoires.

De president stopte op een gegeven moment voor een voorwerp dat de Nederlandse rol aanhaalde in de slavenhandel. Bunch had toen nog de hoop dat Trump daadwerkelijk interesse toonde. „Hij bewees me al gauw het tegendeel”, schrijft Bunch over dat moment. „Toen hij zich omdraaide van het scherm zei hij tegen mij: ‘Weet je, ze houden van me in Nederland.’ Het enige wat ik kon zeggen was: laten we doorlopen”, herinnert Bunch zich die daarover diep teleurgesteld was.