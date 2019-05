Trump had „heel goed” gesprek met Poetin

De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Russische collega Poetin gesproken, meldde het Witte Huis vrijdag.

In het telefoongesprek, dat volgens het Witte Huis langer dan een uur duurde, zou zijn gesproken over kernwapens, over Noord-Korea, de situatie in Venezuela en Oekraïne en het Rusland-onderzoek van de Amerikaanse speciale aanklager Mueller.

„Het was een heel goed gesprek”, zei Trumps woordvoerder Sanders tegen Witte Huis-verslaggevers.

Op de website van het Kremlin werd gemeld dat Trump het initiatief had genomen voor het gesprek.

Rond de crisis in Venezuela liet Poetin aan Trump weten dat de Venezolanen zelf over hun toekomst moeten beslissen. Bemoeienis van buitenaf en pogingen om de regering van Maduro met geweld weg te krijgen, ondermijnen de kans op een politieke oplossing, aldus het Kremlin.