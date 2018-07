Trump had gesprek met uitgever New York Times

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ontmoeting gehad met de uitgever van The New York Times, de krant die hij dikwijls ervan beschuldigt onjuiste informatie naar buiten te brengen. Trump zei op Twitter dat hij een „goede en interessante ontmoeting” heeft gehad. Volgens de president hebben ze lang gepraat over de „enorme hoeveelheden nepnieuws” die media de wereld in helpen.

Uitgever Arthur Gregg Sulzberger gaf zelf een ietwat andere lezing van het gesprek. Hij zei dat hij met de ontmoeting had ingestemd om duidelijk te maken dat Trumps uitspraken over de media gevaar opleveren. Sulzberger zou naar eigen zeggen Trump hebben verteld dat zijn term ‘nepnieuws’ onwaar en schadelijk is.

Vooral door journalisten ‘de vijand van het volk’ te noemen zou Trump volgens Sulzberger bijdragen aan de toename van het aantal bedreigingen en geweldsincidenten.

Trump haalde op Twitter vervolgens hard uit naar de media. Volgens de president zetten journalisten zelf veel levens, en niet alleen die van journalisten, op het spel door „interne beraadslagingen van onze regering” te onthullen. „Ik zal niet toestaan dat ons geweldige land wordt uitverkocht door anti-Trump haters in de stervende krantenindustrie.”

„Vrijheid van de pers komt ook met de verantwoordelijkheid om het nieuws nauwkeurig te melden”, aldus Trump. Hij voegde er nog aan toe dat de „falende New York Times” en Washington Post niets anders doen dan „slechte verhalen schrijven, zelfs over zeer positieve resultaten - en ze zullen nooit veranderen!”