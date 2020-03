Trump had geen tijd om te overleggen met EU over vliegbeperking

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij geen tijd had om van tevoren te overleggen met Europese landen over zijn besluit vluchten tussen de VS en Europa op te schorten. „Het was een spoedklus, dus we konden niet overleggen.”

Hij sprak de hoop uit dat de beperkingen snel kunnen worden opgeheven, net als het verbod op vluchten van en naar China. „Maar het kan ook zijn dat ik de periode juist verleng.”

De uitzondering voor het Verenigd Koninkrijk is gemaakt omdat dat volgens Trump het „enige land is dat de crisis in Europa goed heeft aangepakt”.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden proberen een noodwet door het Congres te loodsen met een pak aan maatregelen om de coronacrisis te bezweren. Trump liet tijdens de persconferentie weten het plan niet te zien zitten.