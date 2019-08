Trump: Haat heeft geen plaats in VS

President Trump heeft maandag in een korte toespraak racisme en blank nationalisme veroordeeld. „We moeten eenparig racisme, intolerantie en blanke suprematie afwijzen.”

De president roept Democraten en Republikeinen op in gezamenlijkheid de strijd aan te binden tegen schietpartijen en nationalistisch geweld. „Nu is het de tijd om de destructieve partijdigheid opzij te zetten en de moed te hebben haat te beantwoorden met eenheid, toewijding en liefde. Onze toekomst ligt in onze handen. Amerika zal de uitdaging aangaan.”

De toespraak van Trump was een reactie op de aanslagen, afgelopen zaterdag in El Paso en Dayton, waarbij in totaal 31 doden vielen. De schutter in El Paso had voorafgaand aan zijn daad een manifest op internet geplaatst, waarin hij zijn racistische motieven uiteen zette. Trump zei daarover: „Deze sinistere ideologieën moeten worden verslagen. Haat heeft geen plaats in Amerika. Haat vertroebelt de geest, verwoest het hart en verslindt de ziel.”

Trump noemde vier manieren om het tij te keren. Hij wil in samenwerking met federale en lokale instanties op gebied van justitie en gezondheidszorg manieren vinden om eerder te ontdekken dat mensen plannen beramen voor shootings. Daarbij verwees hij naar de schietpartij in de Parkland High School in Florida. Daar waren volgens hem genoeg signalen dat de dader iets van plan was. „Maar niemand deed iets!”

Amerika moet volgens de president zorgen dat mensen die geestesziek zijn niet alleen een behandeling krijgen, maar waar nodig ook (onvrijwillig) worden opgesloten. „Geestesziekte en haat halen de trekker over, niet het pistool.” Ten tweede wil Trump dat er een einde komt aan de verheerlijking van het geweld. „Deze donkere ideologieën moeten worden verslagen.”

Daarbij verwees hij naar de impact van gewelddadige videogames. „Het is tegenwoordig te gemakkelijk voor iemand met een moeilijke jeugd om zich te omringen met games vol geweld. Dit moet onmiddellijk stoppen.” Trump wil dat er meer toezicht komt op het internet en sociale media om massaschietpartijen in de toekomst te voorkomen. Daarbij wil hij samenwerken met sociale mediabedrijven.

Over het wapenbezit zei Trump graag te luisteren naar goede ideeën. „We moeten zorgen dat iets goeds, zo niet iets fantastisch, uit deze twee tragische gebeurtenissen voortkomt”, schrijft hij op zijn berichtensite. Hij dringt aan op beter antecedentenonderzoek voor mensen die vuurwapens willen kopen. Over een echt verbod op wapenbezit sprak hij niet.

Migratiewetgeving

De president wil dat aanslagplegers en schutters bij massaschietpartijen de doodstraf krijgen. „Dat moet snel en resoluut worden uitgevoerd. Zulke mensen moeten niet nog jaren in de gevangenis blijven zitten.”

In zijn toespraak zei Trump dat hij de voorgestelde maatregelen wilde koppelen aan „een broodnodige hervorming van de migratiewetgeving.”

De president wees met een beschuldigende vinger naar de media. Hij klaagde dat „nepnieuws een grote bijdrage heeft geleverd aan de woede en razernij die zich in de loop van vele jaren heeft opgebouwd.” Berichtgeving moet volgens Trump objectiever worden. „Anders worden deze verschrikkelijke problemen alleen maar erger.”

Aan het slot van zijn toespraak betuigde Trump nogmaals zijn medeleven aan de gewonden en de nabestaanden van de slachtoffers. „We vragen God in de hemel om de angst van de mensen die lijden te verlichten. Wij zullen snel doen wat we moeten doen.” De president maakte later bekend dinsdag El Paso en Dayton te bezoeken.

