Trump haalt weer uit naar eigen minister

De Amerikaanse president Donald Trump bleef ook dinsdag nog afgeven op het onderzoek naar vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Op Twitter maakte hij zich boos over zijn minister van Justitie, die weigert de rol van zijn rivaal Hillary Clinton in de race naar het Witte Huis te onderzoeken.

In een paar vroege ochtendtweets zegt Trump dat minister Jeff Sessions „een zeer zwakke positie” heeft ingenomen met betrekking tot de voormalige Democratische presidentskandidaat Clinton en sneerde over „Oekraïense inspanningen om de Trump-campagne te saboteren, om Clinton de bevoordelen. Waar is het onderzoek minister ?”

Vorige week viel Trump ook al uit naar Sessions, omdat die zich in februari had teruggetrokken uit het Rusland-onderzoek.