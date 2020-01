Trump haalt uit naar ‘onheilsprofeten van het klimaat’

President Trump is op het Wereld Economisch Forum in Davos uitgevaren tegen „de onheilsprofeten” die in klimaatveranderingen de ondergang van leven op aarde zien. „We moeten die eeuwige onheilsprofeten met hun voorspellingen over de apocalyps afwijzen. „

Trump hekelde de mensen die een warmer klimaat en natuurrampen als een nauwelijks beheersbaar en door mensen veroorzaakt fenomeen zien. Hij noemde ze „erfgenamen van de gekke waarzeggers van vroeger”. Trump zei dat doemdenkers eerder al fout zaten toen ze „crises door overbevolking, massale sterfte en het opraken van de olie voorspelden”.

Onder zijn gehoor was de beroemde Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De 17-jarige had kort tevoren in Davos geklaagd dat er nog vrijwel niets is gedaan om de opwarming van de aarde te stoppen.