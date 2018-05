Trump haalt uit naar critici beoogd CIA-chef

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het opgenomen voor de beoogde nieuwe directeur van de CIA, Gina Haspel. „Ze kreeg kritiek omdat ze terroristen te hard heeft aangepakt”, concludeerde de president op Twitter.

Trump wil dat Haspel de CIA gaat leiden, maar haar benoeming moet worden goedgekeurd door de Senaat. Haspel zou vorige week hebben overwogen haar kandidatuur voor de post in te trekken. Ze vreesde volgens bronnen van Amerikaanse media dat de reputatie van de CIA schade zou oplopen bij een politiek gevecht over haar aanstelling.

De kritiek op Haspel richt zich op haar betrokkenheid bij het omstreden ondervragings- en detentieprogramma van de inlichtingendienst, dat na de aanslagen van 9/11 in het leven werd geroepen. Haspel zou in 2002 de leiding hebben gehad over een geheime CIA-gevangenis in Thailand, waar toen zeker één verdachte is gewaterboard.

Trump haalde in zijn tweet uit naar critici van zijn kandidaat: „De Democraten willen haar weghebben omdat ze te hard optreedt tegen terrorisme”, klaagde de president. Hij sloot zijn bericht af met „win Gina”.