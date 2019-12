Trump haalt uit naar baas van FBI om rapport

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zware kritiek geuit op FBI-directeur Christopher Wray. Hij deed dat zoals gebruikelijk op Twitter. „Hij zal nooit in staat zijn om de FBI weer goed te laten functioneren, ondanks het feit dat er geweldige mannen en vrouwen werken,” aldus de president.

Trump gebruikte meerdere tweets om de voor hem ongunstige conclusies uit het rapport aan te vallen. „Ik weet niet welk rapport Wray aan het lezen was, maar het was zeker niet het rapport dat mij werd gegeven,” schrijft Trump.

De conclusie van het rapport was dat de FBI een legitieme reden had om te onderzoeken of toenmalig presidentskandidaat Donald Trump of zijn medewerkers hebben samengespannen met Rusland. Trump heeft veelvuldig ontkend met Moskou te hebben samengewerkt om de verkiezingen te beïnvloeden.

Volgens Trump is hij het slachtoffer van een „heksenjacht” die is bedoeld om hem politiek te beschadigen.

Later dinsdag hoort de president welke aanklachten het Huis van Afgevaardigden heeft geformuleerd in het impeachment-onderzoek, de zogenoemde afzettingsprocedure tegen Trump.