Trump haalt opnieuw uit naar Macron

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in een reeks tweets opnieuw scherp uitgehaald naar zijn Franse collega Emmanuel Macron.

Daags na zijn terugkeer uit Frankrijk haakte Trump weer in op het pleidooi van Macron voor een Europees leger. In een scherpe uithaal impliceerde Trump dat de Fransen de Verenigde Staten hard nodig hadden om hen te redden van de Duitsers in beide wereldoorlogen.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!