Trump haalt ook bakzeil in Michigan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer een nederlaag geleden in een rechtszaak die was aangespannen tegen de uitslag van de verkiezingen. Zijn team wilde via de rechter in Michigan voorkomen dat Joe Biden tot winnaar in die staat werd uitgeroepen maar haalde bakzeil.

Het kamp-Trump eiste dat eerst werd geverifieerd dat alle uitgebrachte stemmen wettig zijn. De staatsrechtbank van Michigan weigerde dat vrijdag.

De zaak was een van de vele juridische stappen van de Trump-campagne in de hoop om de Republikeinse president aan de macht te houden nadat zijn uitdager Joe Biden tot winnaar van de verkiezingen is uitgeroepen. Rechtbanken in Michigan en Georgia hebben al meerdere rechtszaken niet-ontvankelijk verklaard die door de Trump-campagne waren aangespannen.