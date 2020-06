Trump haalt nationale garde weg uit Washington

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag de terugtrekking bevolen van de militairen van de nationale garde uit Washington. Hij zei dat de situatie nu onder controle is na dagen van protesten in verband met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

„Ik heb zojuist onze nationale garde bevolen om te beginnen met het terugtrekken uit Washington DC nu alles perfect onder controle is”, twitterde hij. „Ze zullen naar huis terugkeren, maar kunnen snel terugkomen als het nodig is. Veel minder demonstranten gisteravond (zaterdag) dan verwacht,” voegde hij eraan toe.

In Washington en andere steden werd de nationale garde ingezet in verband met de vele protesten tegen racisme en politiegeweld. De lokale autoriteiten in Washington zitten in hun maag met de aanwezigheid van de nationale garde en ook de federale politiediensten. De politie van Washington zou niet goed zijn geïnformeerd over welke instanties nu allemaal waken over de veiligheid.

De nationale garde (National Guard) behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. Staten kunnen besluiten een beroep te doen op de gardisten bij natuurrampen en andere noodsituaties.