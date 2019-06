Trump haalt miljoenen op voor herverkiezing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een dag bijna 25 miljoen dollar (ruim 22 miljoen euro) opgehaald voor zijn herverkiezingscampagne. Die trapte hij dinsdagavond (lokale tijd) af met een grote manifestatie in Orlando.

Trump beschikte al over een goedgevulde campagnekas voor de presidentsverkiezing in 2020. Hij heeft de afgelopen twee jaar tientallen miljoen dollars ontvangen van geldschieters. Daar kwam volgens het bestuur van zijn Republikeinse Partij in 24 uur tijd nog eens 24,8 miljoen dollar bij.

De Democratische rivalen van de president moeten het doen met kleinere bedragen. Joe Biden, die vicepresident was onder Barack Obama, haalde op de eerste dag van zijn campagne zo’n 6,3 miljoen dollar op. In totaal willen meer dan twintig Democraten het volgend jaar tegen Trump opnemen.

Democratische strategen vrezen volgens The New York Times dat Trump dit jaar een enorme campagnekas opbouwt, terwijl de 23 Democraten hun kleinere budgetten aanwenden om elkaar te bestrijden in de voorverkiezing van hun partij. Dan kiezen de Democraten hun officiële presidentskandidaat.