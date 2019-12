Trump haalt in brief fel uit naar Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump noemt een afzettingsprocedure die de Democraten tegen hem in stemming brengen „een poging tot staatsgreep die de democratie van Amerika ondermijnt”. Hij deed dat in een felle brief aan de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.

„Door verder te gaan met uw ongeldige beschuldiging overtreedt u uw ambtseed, breekt u uw trouw aan de grondwet en verklaart u openlijk de oorlog aan de Amerikaanse democratie”, schreef Trump in het zes pagina’s tellende document. „De geschiedenis zal u streng beoordelen,” voorspelde hij.

Het voltallige Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten stemt woensdag over het starten van een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Als het door de Democraten geleide Huis de aanklachten aanneemt, dan volgt een proces in de Senaat.

Trump wordt ervan beschuldigd dat hij zijn macht als president heeft misbruikt voor zijn eigen politieke gewin. Ook zou hij het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden naar machtsmisbruik hebben tegengewerkt.