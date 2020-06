Trump haalt duizenden militairen weg uit Duitsland

President Donald Trump heeft het ministerie van Defensie opgedragen 9500 Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Dat moet volgens een regeringsfunctionaris al in september zijn afgerond. Een deel zal worden overgeplaatst naar Polen en andere NAVO-landen. Het totaal aantal permanent in Duitsland gelegerde manschappen van de VS is momenteel 34.500.

Trump dreigde, vorig jaar bij monde van de ambassadeur in Berlijn Richard Grenell, al de troepen te verminderen omdat Washington vindt dat Duitsland te weinig uitgeeft aan defensie. De NAVO-norm is 2 procent van het bruto binnenlands product. Het Duitse budget stijgt de komende jaren naar anderhalf procent.