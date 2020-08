Trump haalt 76 miljoen dollar op tijdens conventie

President Donald Trump en de Republikeinse Partij hebben 76 miljoen dollar (ongeveer 64 miljoen euro) opgehaald tijdens de nominatieconventie die donderdagavond eindigde. Daarmee verslaan ze de Democraten die tijdens hun conventie van vorige week 70 miljoen dollar bijeenbrachten.

Trump zamelde zijn geld in via zijn campagne, het Republikeinse Nationale Comité en twee fondsenwervende organisaties: Trump Victory en Trump Make America Great Again.

De Trump-campagne beweerde ook dat de conventie 147,9 miljoen keer bekeken was op televisie en online, 25,9 miljoen meer dan bij de Democraten. Volgens tv-meetbureau Nielsen keken echter meer televisiekijkers naar de Democraten dan naar de Republikeinen.

Ongeveer 23,8 miljoen Amerikanen hebben volgens Nielsen donderdagavond tijdens de acceptatiespeech van Trump ingeschakeld. Zijn Democratische rivaal Joe Biden trok een week eerder tijdens zijn toespraak meer tv-kijkers: 24,6 miljoen.

Trump is erin geslaagd zijn tegenstander voor te blijven bij het inzamelen van fondsen voor de presidentsverkiezingen op 3 november, hoewel Biden de kloof aanzienlijk heeft gedicht. Eind juli hadden de Republikeinen meer dan 300 miljoen dollar in hun oorlogskas, de Democraten 294 miljoen. Campagnes en partijcomités rapporteren op 20 september de officiële cijfers over fondsenwerving aan de federale verkiezingscommissie.