Trump: Guantanamo Bay blijft open

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet getekend waardoor de gevangenis Guantanamo Bay open kan blijven. De aankondiging dat Guantanamo Bay toch niet sluit, kwam even voordat Trump begon met zijn State of the Union.

Al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Trump dat de gevangenis open zou blijven. Zijn voorganger Obama probeerde het detentiecentrum voor terreurverdachten juist te sluiten.

Trump wil de speciale gevangenis op Cuba blijven gebruiken om terrorismeverdachten op te sluiten.

Guantanamo Bay werd in 2002 onder toenmalig president George W. Bush een gevangenis voor vermeende buitenlandse terroristen.