Trump: grootste pakket sancties N-Korea ooit

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat hij het „grootste pakket sancties ooit” tegen Noord-Korea zal presenteren. „Vandaag kondig ik aan dat we de grootste nieuwe reeks sancties tegen het Noord-Koreaanse regime zullen lanceren,” aldus Trump in een uittreksel van een toespraak die hij later op vrijdag houdt.

Het ministerie van Financiën neemt volgens Trump binnenkort maatregelen om bronnen van inkomsten en brandstof verder af te sluiten, die Noord-Korea gebruikt om zijn nucleaire programma te financieren en zijn leger te onderhouden.

Hij zei dat de inspanning gericht zal zijn op meer dan vijftig „schepen, rederijen en handelsbedrijven die Noord-Korea helpen bij het ontwijken van sancties”.

Noord-Korea wordt al geconfronteerd met zware sancties die eerder zijn opgelegd door de VS. De extra sancties volgen na een jaar van escalerende spanningen tussen de Verenigde Staten en het communistische land vanwege diens ballistische rakettesten en programma voor nucleaire ontwikkeling.

Vicepresident Mike Pence wees eerder deze maand al op de mogelijkheid van nieuwe sancties tijdens een Azië-reis, en beloofde dat de regering „maximale druk” zou uitoefenen op de Noord-Koreaanse regering.